Bezirk soll Spital übernehmen

Tauernklinikum könnte für Zell wegen Coronakosten zu teuer werden.

Die Coronapandemie wird das Tauernklinikum mit den Standorten Zell am See und Mittersill wie alle Spitäler viel Geld kosten. Man schätzt, dass sich die zusätzlichen Ausgaben für die Covid-Vorsorge und die Erlösausfälle, weil man Betten vorhalten musste, auf rund fünf Millionen Euro summieren. Wie viel davon der Rechtsträger, die Gemeinde Zell am See, tragen muss, steht noch nicht fest.

Bürgermeister Andreas Wimmreuter (SPÖ) sagt, die Mehrkosten dürften nicht an der Stadt hängen bleiben. "Das Land hat zugesichert, 80 ...