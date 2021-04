Bezirksbäuerin aus St. Georgen: "Osterbräuche vermischen sich zunehmend"

Bezirksbäuerin Monika Stöllberger aus St. Georgen erzählt, wie sie mit ihrer Familie Ostern feiert.

Was unterscheidet Ostern im Flachgau von Ostern in anderen Teilen des Landes? Bezirksbäuerin Monika Stöllberger ist vorsichtig bei der Beantwortung dieser Frage. "Es ist schwierig zu sagen: ,So ist es im Flachgau'. Die Traditionen unterscheiden sich oft von einem Ort zum nächsten. Die Bräuche vermischen sich."

Ein fixer Bestandteil der Osterzeit auf dem Kainzhof der Stöllbergers im St. Georgener Ortsteil Holzhausen sind Osterstrauch und Palmbuschen. Doch so wie viele Osterbräuche sind auch die Bestandteile des Palmbuschens regional unterschiedlich. ...