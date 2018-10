Bibelgeschichten in der Sprache von heute

SN-Redakteur Josef Bruckmoser präsentiert Donnerstag, 4. Oktober, sein neues Buch.

Eva, die Verführerin. Judas, der Verräter. Kain, der Brudermörder. So einfach ist das nicht. "Es gibt großartige Menschen in der Bibel, aber über den meisten liegen Schablonen. Dass ihnen so ein Etikett anhaftet, beschäftigt mich schon lange", sagt Josef Bruckmoser, seit 1989 Redakteur bei den Salzburger Nachrichten. Darum haucht er ihnen in seinem Buch "Von Engeln, Helden und Menschen" (Tyrolia, 120 Seiten) nun frisches Leben ein und versucht ihren vielen Facetten gerecht zu werden.