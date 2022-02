Bibliothek Seekirchen braucht mehr Platz

Die SPÖ fordert neue, moderne Räumlichkeiten für die Öffentliche Bibliothek Seekirchen, die schon seit Jahren aus allen Nähten platzt. Jetzt werden Möglichkeiten beim alten Lagerhaus geprüft.

Janet Ehrenleitner, die Leiterin der Öffentlichen Bibliothek Seekirchen, hofft, dass nun Bewegung in die Angelegenheit kommt. Denn die Bücherei in der Bahnhofstraße ist mit ihren 160 Quadratmetern schon längst zu klein. "Wir bräuchten 350 Quadratmeter plus Büroräumlichkeiten. Für eine Stadt in der Größe von Seekirchen schreiben die Kriterien bis zu 19.000 Medien vor, wir haben derzeit 13.000", erklärt Ehrenleitner.

Doch es geht nicht nur um Platz für Bücher. In der Bibliothek können auch keine Veranstaltungen mehr durchgeführt werden, ...