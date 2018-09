Bienenhütte in Abtenau brannte vollständig nieder

30 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Abtenau rückten zum Einsatz aus. Die Hütte konnte nicht mehr gerettet werden. Die Feuerwehr konnte aber ein Übergreifen der Flammen auf einen Geräteschuppen und den nahen Wald verhindern. Der Schaden dürfte im fünfstelligen Eurobereich liegen.

Eine Bienenhütte stand am Donnerstagnachmittag am Abtenauer Radochsberg in Flammen. Um 14.22 Uhr ging der Alarm bei der Freiwilligen Feuerwehr Abtenau ein. Einsatzleiter Albin Bachler rückte mit 30 Mann aus, um das Feuer zu löschen. Die Einsatzmeldung lautete: "Dachstuhlbrand". Bei der Ankunft am Einsatzort stellte die Feuerwehr fest, dass es sich um den Brand einer Bienenhütte neben einem Wohnhaus handelte. Das Feuer wurde mit mehreren Hochdruck- und C-Rohren bekämpft. Die Löschwasserversorgung erfolgte über einen 200 Meter entfernten Hydranten.

Auslöser könnte ein elektrischer Defekt gewesen sein

"Die Hütte war wegen der langen Anfahrt nicht mehr zu retten. Zehn Bienenstöcke mit zirka 10.000 Bienen sind leider verbrannt", hieß es von der Feuerwehr. Durch die Löscharbeiten konnte aber ein Übergreifen der Flammen auf einen Geräteschuppen sowie den nahen Wald verhindert werden. Der Einsatz war um 16.30 Uhr beendet. Das Feuer verursachte einen Schaden im fünfstelligen Eurobereich. Die Brandursache steht noch nicht fest. Der Auslöser könnte laut Feuerwehr ein elektrischer Defekt gewesen sein.





