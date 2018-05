Bierdosen, Kondome und Feuerwerkskörper: Müllsammelaktion am Gaisberg

"Zomm grammt is": In zwei Tagen wurden 18 Säcke voller Müll bei der großen Bergputzaktion gesammelt. Nicht alle kennen die Berg-Etikette und nehmen ihren Müll wieder mit ins Tal.

Am 12. und 15. Mai starteten der Naturschutzbund gemeinsam mit den Gaisbergspitz-Wirten und dem Verein Gaisberg-Aktiv eine große Müllsammelaktion auf dem Hausberg der Salzburger. "Mit dieser zweitägigen Aktion wollen wir dem Berg unseren Dank aussprechen", kommentieren die beiden Obleute Winfrid Herbst (Naturschutzbund) und Florian Kreibich (Verein Gaisberg.Aktiv) den gemeinsamen Einsatz Ihrer Gäste und den Vereinen. Kreibich: "Wir verdienen das ganze Jahr über am Gaisberg, so ist es nur würdig und recht, etwas für den Berg zu tun." Heinz Reifecker (Wirtschaft am Spitz) ergänzt: "Unsere Gäste und Mitarbeiter sammeln den Müll auf, den viele gedankenlose Besucher am Berg zurücklassen. Dabei gibt es aber klar einen Unterschied: der "Stamm-Gaisberg-Besucher" kennt die Bergetikette und nimmt seinen Müll wieder in das Tal retour. Das sind die wahren Bergfreunde." Wahre Bergfreunde sind auch die Mitglieder des Alpenvereins, die schon zum wiederholten Mal an der Säuberungsaktion teilnahmen.

Flaschen, Kondome, Kleidungsstücke

Zum Einsammeln gab es wieder jede Menge. "Die 24 freiwilligen Helfer haben an den zwei Tagen in 18 Müllsäcken neben Feuerwerkskörpern, unzählige Petflaschen, Fast Food Packungen, hauptsächlich Alu Dosen, Bier-, Schnaps- sowie Sektflaschen, Sektgläser, Kondome, Eisengitter, Plastik jeder Art, massenhaft Zigarettenstummeln, Glasscherben, Zigarettenschachteln und die obligaten 'weißstrahlenden' Taschentücher eingesammelt. Den Müll mussten wir teilweise aus den steilsten Böschungen unterhalb der Straße mit kräfteraubenden Einsatz nach oben befördern", sagt Christa Helpferer vom Alpenverein Die Bergputzaktion wird im Herbst wiederholt.



