Bikepark in Leogang - vor 20 Jahren hat man sie Spinner genannt

Als in Leogang der erste Bikepark Österreichs geöffnet wurde, rechnete niemand mit Weltmeisterschaften und Hunderttausenden Gästen. Es ist eine Erfolgsgeschichte - mit zähem Beginn.

Auch im Coronajahr 2020 ist im Bikepark in Leogang die Zahl der Besucher weiter gestiegen. 196.000 Radfahrer haben die Leoganger Bergbahnen auf den Asitz transportiert, von wo zahlreiche Trails ins Tal führen. Dazu kamen über 100.000 Fahrten mit dem Förderband beim Übungsgelände im Tal. Auch heuer rechnet Geschäftsführer Kornel Grundner wieder mit einem guten Ergebnis. Am 8. Mai wird geöffnet. Derzeit laufen die Aufbauarbeiten nach dem Winter. Grundner: "Wir spüren in der Szene eine große Sehnsucht, in den Sommer zu ...