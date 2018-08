Dem 69-Jährigen wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen.

In Zuge einer Verkehrsüberwachung mit zivilen Motorrädern durch die Landesverkehrsabteilung der Polizei wurde am Mittwochnachmittag ein 69-jähriger Motoradlenker wegen einer massiven Geschwindigkeitsübertretung angehalten. Der Flachgauer war bei erlaubtem Tempo 100 mit 184 km/h gemessen worden. Ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen.

Quelle: SN