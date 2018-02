Bikes in allen Größen, Formen und Qualitäten

Markus und sein Zwillingsbruder Michael Pacher basteln an Fahrrädern seit ihrer Kindheit. Logisch, dass sie eines Tages ihr eigenes Geschäft aufmachten. Umso besser, wenn die Adresse zum Namen passt.

Als ob es hätte so sein müssen: Michael Pacher in der Michael-Pacher-Straße. Gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Markus, genannt Max, hat Michael Pacher den M&M Bikeshop aufgemacht.

Als ehemalige begeisterte Sportler und veritable Radl-Bastler haben sie sich in der Szene einen guten Namen gemacht. "Wir hatten großes Glück mit unserem Geschäft, weil es sofort funktioniert hat. Dass wir gute Arbeit leisten, hat sich über Mundpropaganda recht ordentlich verbreitet, und wir haben auch ein gutes Einzugsgebiet", erzählt Michael.

Für die Renovierung des Geschäfts, das zuvor sechs Jahre lang leer gestanden war, haben die beiden selbst Hand angelegt. Die Faszination Radfahren begleitet sie, seit sie sechs Jahre alt sind. "Damals sind wir zum ersten Mal mit BMX-Rädern gefahren, haben ständig daran herumgeschraubt, wir sind damit aufgewachsen." Sich mit einem Radgeschäft selbstständig zu machen war daher naheliegend. Seit neun Jahren verkaufen sie Fahrräder in allen Größen, Formen und Qualitäten samt allem, was dazugehört. Etwa 150-200 Räder haben sie ständig lagernd. Das Herumschrauben und Basteln hat sie aber bis jetzt nie losgelassen. Alte Fahrräder werden fachgerecht renoviert, oder aus alten Teilen entstehen neue Prachtstücke. "Custom-Bikes" heißt so etwas heutzutage, genau auf die Wünsche der Kunden zugeschnitten.

Besonders gern macht sich Michael auf die Suche nach alten Rädern. Fündig wird er meistens in Italien, oft in Antiquitätenläden. "Die schönsten Fahrräder wurden bereits gebaut. Die Italiener waren außerdem immer schon die Besten, was Qualität und Design anbelangt."