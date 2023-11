Bilanz der Halloween-Nacht: Salzburger Polizei stellte Identität von rund 400 Personen fest

Die Salzburger Polizei zieht eine positive Bilanz über die Halloween-Nacht. Vor allem das Werfen von illegalen Böllern beschäftigte die Exekutive.

Laut Polizei verlief die Halloween-Nacht zum 1. November 2023 im gesamten Bundesland ohne größere Vorkommnisse. Dies sei auch auf die Präsenz der Exekutive zurückzuführen, hieß es in einer Aussendung am Mittwoch. Ruhig war es trotzdem nicht. Denn vor allem das Werfen von Böllern und Feuerwerkskörpern hielt die Polizeibeamten auf Trab: "Neben den regulären polizeilichen Interventionen im Rahmen der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, Ruhe und Sicherheit, kam es zu zahlreichen Amtshandlungen nach dem Pyrotechnikgesetz", heißt es in der Bilanz der Polizei. Speziell im Salzburger Innenstadtbereich kam es demnach zu unerlaubter Verwendung von Pyrotechnik. In jenen Fällen, in denen konkrete Tatverdächtige festgestellt werden konnten, erfolgte eine Anzeigen an die zuständige Behörde. Im gesamten Bundesland stellte die Polizei die Identität von rund 400 Personen fest und nahm etwa 4,5 kg Pyrotechnikgegenstände ab. Die gute Nachricht: Durch die Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen wurde zum Glück in der Halloween-Nacht niemand verletzt.

120 Alkovortests in der Stadt Salzburg

Aber auch die zahlreichen Halloween-Feiern beschäftigten die Polizei: Die Landesverkehrsabteilung kontrollierte laut Polizei-Aussendung schwerpunktmäßig in der Stadt Salzburg und führte 120 Alkovortests durch. Zwei Pkw Lenker aus St. Georgen bei Salzburg (21) und Oberalm (62) hatten nahezu ein Promille. Die Polizisten nahmen die Führerscheine ab und zeigen die Männer an. Ein Taxilenker aus Bayern (60) befuhr die Alpenstraße mit 111 km/h statt der erlaubten 50 km/h. Der Deutsche wird angezeigt und der Führerschein abgenommen.