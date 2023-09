Kirtagsfreude an fünf Tagen - bis zu 170.000 Besucher nahmen am Rupertikirtag teil

Teures Bier und Fahrgeschäfte waren ein Gesprächsthema auf dem diesjährigen Rupertikirtag. Tausende Besucher ließen sich trotzdem nicht abschrecken.

Sonne, passable Temperaturen, Trachten und viele, viele Begegnungen: So geht dieser Rupertikirtag in die Geschichte ein. Laut Angaben des Altstadtmarketings als Veranstalter flanierten an den fünf Tagen rund 170.000 Besucher über die Plätze der Salzburger Altstadt.

Nur am Rande dürften viele den heuer erstmals installierten Familienbereich auf dem Mozartplatz wahrgenommen haben: Er sollte ein etwas ruhigerer Platz für kleine Kinder mit Eisenbahn, Kulinarikangeboten und Sitzgelegenheiten zum Jausnen sein. Ansonsten ist und bleibt der Rupertikirtag eine laute Veranstaltung der Tradition und des Brauchtums. Gefeiert wird mit dem Rupertikirtag der Heilige Rupert als Salzburger Landespatron, unter anderem gab es am Rupertitag, dem Sonntag, eine Salzsegnung im ehrwürdigen Dom.

Nur der Hanswurst fiel heuer gänzlich aus

Nur einer fiel dieses Jahr gänzlich aus - Hanswurst alias Johannes Rupert Franz. Er gilt gewissermaßen als das Maskottchen des Kirtags und hätte heuer sein 25-Jahre-Jubiläum gefeiert. Kurz vor der Eröffnung musste er seinen Auftritt allerdings krankheitsbedingt absagen.

Als Vertreter kam Sohn Rupert Johannes Franz, der das traditionelle Hissen der Marktfahne bei der Eröffnung übernahm.

Immer wieder ins Stadtgespräch gerieten die hohen Kosten für Speis und Trank und die Fahrgeschäfte - die zwischen 4,50 und fünf Euro lagen. 6,20 Euro kostete heuer eine Halbe Bier.

Kosten waren ein Thema, Besucher kamen trotzdem zuhauf

Die Salzburger Nachrichten waren mit dem SN-Airstream, ihrer rollenden Redaktion vor Ort. Eine SN-Kollegin befragte die Standler, was sie ihr für maximal fünf Euro verkaufen würden. Das Ergebnis: Chips, einen Schoko-Obst-Spieß, eine Fahrt in der Geisterbahn oder im Kettenprater sowie eine Leberkässemmel im Zelt. Auch die obligatorische Schaumrolle in mittlerer Größe wäre mit 4,80 Euro knapp unter der 5-Euro-Marke gelegen.

Das Video stammt von Stefanie Schenker. Die Redakteurin berichtete live vom Rupertikirtag aus dem SN-Airstream, der rollenden Redaktion der Salzburger Nachrichten.