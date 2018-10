Bilder siedelten von der Burg Golling in Kuchler Praxis

13 Bilder des Malers Franz Wieser zieren die Wände einer Arztpraxis im neuen Gesundheitszentrum Kuchl.

Es waren die sprichwörtlichen "fünf Ecken", über die der Gollinger Künstler Franz Wieser und die Kuchler Ärztin Petra Daubek-Puza zusammenfanden. "Der Mann einer Mitarbeiterin hat von Wiesers Bildern geschwärmt", erinnert sich die Allgemeinmedizinerin.

Als es an der Zeit war, ihre neue Ordination im Ärztezentrum Kuchl einzurichten, besichtigte sie Wiesers Bilder in dessen ehemaligen Ausstellungsräumen beim Reinhalteverband Tennengau Süd, den Wieser bis zu seiner Pensionierung leitete. "Petra besuchte mich auch in meinem Atelier auf der Burg Golling und wir beide waren uns schnell einig, dass ich auf den Wänden ihrer Ordination meine Bilder ausstellen werde. Wir haben 13 Bilder zur Präsentation ausgewählt und auch gleich in der Ordination aufgehängt", sagt Wieser.

Von der Kooperation profitieren beide Seiten. "Ich habe schöne Bilder in meiner Ordination und der Künstler eine kostenlose Ausstellung", betont Daubek-Puza. Noch in Arbeit ist derzeit ein Bild des Göllmassivs, das Daubek-Puza bei Wieser in Auftrag gegeben hat. "Mein Logo ist der Hohe Göll. Die Naturverbundenheit ist mir wichtig. Der Göll soll deshalb groß im Wartebereich hängen. Auch eine Lichtinstallation ist angedacht." Für Wieser eine künstlerische Herausforderung: "Ich werde dazu beitragen, dass diese Silhouette künftig im Warteraum auch ,leuchtet'."

Wie lange Wiesers Bilder hängen werden, ist noch unklar. "Für mich können sie jedenfalls bleiben", sagt Daubek-Puza.