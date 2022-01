Spät, aber doch ist der Winter in diesem Jahr auch in der Stadt Salzburg angekommen. Verschneite Landschaften sorgen für winterliche Stimmung. Auf den Straßen im Bundesland Salzburg kam es seit Donnerstagabend aufgrund des Schneefalls immer wieder zu Verzögerungen und Unfällen.

Auf der Westautobahn (A1) am Walserberg in Salzburg haben sich am Freitag kurz vor der Staatsgrenze zu Deutschland gegen 7.00 Uhr mehrere Verkehrsunfälle ereignet. Die Fahrbahn wurde in Richtung München komplett gesperrt, eine Spur konnte aber wenig später wieder für den Verkehr freigegeben werden, berichtete der ÖAMTC. Es kam zu Staus, die über den Knoten Salzburg (A1/A10) zurückreichten. Die winterlichen Fahrverhältnisse erschwerten die Lage zusätzlich.

Gegen 9.00 Uhr mussten Auto- und Lkw-Fahrer mit Verzögerungen von rund einer halben Stunde vor dem Grenzübergang rechnen. Nach den teilweise starken Schneefällen ab dem späten Donnerstagnachmittag berichtete das Landesfeuerwehrkommando aber von keinem außergewöhnlichen Einsatzgeschehen in Salzburg. Allerdings mussten vereinzelt von der Straße gerutschte Fahrzeuge geborgen werden. Die aktuellen Verkehrsentwicklungen finden Sie hier.