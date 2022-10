Stadt Salzburg: Lkw kappte Obusleitung beim Klausentor

Am Montagvormittag kappte ein Lkw-Lenker beim Versuch durch das Klausentor in der Stadt Salzburg zu fahren die Obus-Oberleitung. Kleinere Staus waren die Folge, die Polizei leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Techniker der Salzburg AG konnten den Schaden an der Oberleitung relativ schnell reparieren.

SN/fmt Ein Lkw (rechts) kappte die Obusleitung beim Klausentor.