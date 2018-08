Bildungscampus Gnigl setzt neue Maßstäbe

In etwas mehr als einer Woche ist es so weit: Rund 550 Volksschul- und Kindergartenkinder werden in den Bildungscampus Gnigl einziehen. In knapp zwei Jahren Bauzeit wurde ein völlig neues Schulkonzept umgesetzt.

Es riecht nach Holz in der Eingangshalle - und nach Arbeit. Insgesamt 140 Leute sind derzeit gleichzeitig im Einsatz, unter der Federführung von Generalunternehmer Strabag schrauben, bohren, lackieren und montieren sie. Sarah Leobacher, Malerin, ist gerade dabei, die Faltwerkstreppe samt den Alulamellen anzustreichen. So wie häufig im Gebäude ergeben sich durch diese die unterschiedlichsten Ein-, Aus- und Durchblicke. Im obersten Stockwerk montiert Horst Hartwiger-Moser die Küche im Kindergartenbereich. Zwei Mitarbeiter der Reinigungsfirma sind im künftigen Mehrzweckraum bereits mit dem Saubermachen beschäftigt.