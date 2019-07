"Bio ist für mich kein Trend"

Trendforscherin Hanni Rützler spricht auf dem "Roten Bankerl" der "Salzburger Woche" über den Wandel der Esskulturen, ihren ersten Bissen künstlich hergestelltes Fleisch und dessen Chancen, einmal bei Otto Normalverbraucher auf dem Teller zu landen.

Die gebürtige Vorarlbergerin erforscht seit mehr als 25 Jahren Entwicklungen und Trends der Nahrungsmittelbranche bzw. der Esskultur allgemein. Anfang Mai gastierte die 57-Jährige beim "Brennpunkt Innovation"-Kongress an der FH in Puch-Urstein.

Was zählt eigentlich als Trend in der Food-Branche? Sachen wie bio, regional, Selbstgemachtes, sind das Trends oder nur kleine Trendphänomene, wie Sie es in Ihrem Vortrag nennen?

Hanni Rützler: Bio zum Beispiel ist für mich kein Trend, sondern eine alternative landwirtschaftliche Produktionsweise. Ich beschreibe den Wandel der Esskultur, dahingehend sind Foodtrends Antworten auf aktuelle Wünsche, Sehnsüchte, Herausforderungen.



In Ihrem Vortrag klang durch, dass auch ökologische Überlegungen immer stärker Esskulturen beeinflussen, zum Beispiel in Sachen Fleischproduktion.

Ich finde es spannend, dass solche globalen Herausforderungen immer stärker das Verhalten vor allem der jungen, städtischen Milieus inspirieren. Konkret war ich überrascht, wie das Thema Plastik und Verpackung ins Alltagsbewusstsein vorgedrungen ist und breite Teile der Bevölkerung erschüttert hat. Das erhöht natürlich den Druck für alle Player, sich diesem Thema zu stellen. Wenn es als Problembewusstsein im Mainstream landet, diese Dynamik ist ein guter Boden, auf dem sich Lösungen etablieren können.



Ist also ein Trend einfach eine mögliche Lösung für die Herausforderungen der jeweiligen Zeit?

Ja, wobei unterschiedliche Altersgruppen, Lebenswelten etc. unterschiedliche Probleme haben. Die Vielfalt an Foodtrends spiegelt auch die Komplexität unserer Gesellschaft wider. Und nicht jeder Trend hat das Zeug, Mainstream zu werden. Manche fusionieren, andere stoßen etwas anderes an und lösen sich auf, wieder andere schaffen es nicht auf den Markt oder erst viel später in einem neuen Mantel. Es hat sehr starke kulturelle Bezüge. Man sieht das beim Einsatz von neuen Technologien. Die werden in einigen Esskulturen gern und offen und freundlich aufgenommen, in anderen Kulturkreisen begegnet man technischer Innovation beim Essen sehr kritisch.



Sie meinen zum Beispiel das im Labor hergestellte In-Vitro-Fleisch?

Ja, zum Beispiel in vitro, cultured meat. Da habe ich die Anfänge miterlebt, und das hat jetzt fast zehn Jahre gebraucht, um so weit heranzuwachsen, dass es jetzt interessant ist für große Investoren, und jetzt ist es auch ein großes politisches Thema geworden.



In unserem Kulturkreis scheint das noch überhaupt kein Thema.

Wenn das weltweit in dem Tempo wächst, wie jetzt die Investitionen fließen, dann versuchen sich große Produzenten Zugänge zu neuen Nährstoffquellen zu sichern, und dieses Spiel kocht im Moment sehr heiß. Das hat natürlich auch Einfluss auf uns, wir sind keine Insel, wir sind Teil einer global vernetzten Lebensmittelproduktion. Das wird auch Einfluss haben auf die Wahrnehmung von Lebensmittelqualität.



Sie waren eine der ersten, die 2013 in-vitro-Fleisch verkosten durfte. Können Sie sich noch erinnern, wie das geschmeckt hat?

Die Konsistenz war meine große Befürchtung. Das war ja eine fettfreie Muskelmasse, es war aber in viel Fett angebraten, das Fleisch hat die Bräunung angenommen und die Aromastoffe gebildet. Ich hab das dort zum ersten Mal live gesehen, es war riechbar, das war beruhigend (lacht). Es war heißer als gedacht, es war eingefärbt mit Rote-Rüben-Saft, weil es natürlich kein Blut enthält, da habe ich mich gefragt, ob man das schmeckt, aber dem war nicht so. Und die Konsistenz war so nahe am Original, ich glaube, mit Zwiebeln und Ketchup hätte man mir das in einem Burger wohl unterjubeln können.



Essen ist zum Lifestyle geworden. Was heißt dieser Aspekt für die künftige Entwicklung?

Mit der zunehmenden Individualisierung haben wir auch die Freiheit, uns immer wieder neu zu erfinden beim Essen. Wir müssen nicht immer das essen, mit dem wir aufgewachsen sind. Essen war immer eine Form der Selbstinszenierung, jetzt geht's eben nicht mehr um Schicht, Beruf oder Herkunft, sondern es kriegt individuellere Züge. Aber die allgemeine Entwicklung geht in Richtung pflanzenbasierte Nahrung.



Sie betonen in Ihren Vorträgen auch, dass sich Foodtrends nicht rein auf die Nahrungsmittel beschränken, sondern zum Beispiel auch die Mahlzeiten als solche betreffen. Da ist ja bei uns durchaus ein Kulturwandel im Gange.

Von der klassischen, auf Produkte fokussierten Marktforschung wird das oft ausgeblendet. Aber erst mit dem Blick auf den kulturellen Wandel kann man zum Beispiel erklären, warum so etwas wie die Bowl-Gerichte bei uns so erfolgreich ist. So etwas bemerkt man nicht, wenn man nur auf Produkttrends schaut. Da braucht es einen breiteren Blickwinkel. Aber es bleibt eine Herausforderung für alle Akteure, diesen Wandel zu verstehen und ihn mitzugestalten. Trends sind keine Bauanleitung, geben aber vielleicht eine Idee, das eigene gastronomische Konzept zu reflektieren und zuzuspitzen.



Sie sind schon über 20 Jahre im Geschäft. Hat Sie da manche Entwicklung überrascht?

Überrascht hat mich das Konzept von "Brutal lokal" (bei dem Gastronomen sogar auf "Exoten" wie Pfeffer, Zitrusfrüchte oder Schokolade verzichten; Anm.), aber es war eigentlich die logische Folge, nachdem sich auch der Lebensmittelhandel des Themas Regionalität angenommen hatte. Wenn so mächtige Riesen einen Trend aktiv aufgreifen, läuft er Gefahr, völlig zu verwässern. Da war ich gespannt, was aus dem Trend wird. Aber siehe da, der Trend hat sich neu erfunden und ist in eine höhere Sphäre aufgestiegen. Das hat auch meine Sinne dafür geschärft, dass Themen, die so virulent sind wie die Globalisierung, auch Gegentrends erzeugen, so schiebt die Globalisierung gleichzeitig die Regionalisierung weltweit an. Und wenn große Player das aufgreifen, schärfen die kleineren den Trend durch Zuspitzung nach.



Mehr Internationalität beim Essen, aber auch gleichzeitig mehr Regionalität, das ist also kein Widerspruch?

Nein. Der Internationalität verdanken wir neue kulinarische Inspirationen. Und die Regionalität sorgt im Idealfall dafür, dass die Ausgangsprodukte überwiegend aus der Umgebung stammen. Dazu kommt, dass Konkurrenz auch bei den Esskulturen dazu beiträgt, sich regionaler Traditionen wieder zu besinnen und gleichzeitig voneinander zu lernen. Das ist eine schöne Entwicklung.