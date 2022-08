Bioladen eröffnete im neuen Bioart Campus

Offiziell eröffnet wird der Bioart Campus in Seeham erst Ende September. Der Bioladen im Erdgeschoß hat seine Pforten aber bereits geöffnet.

Die Idee eines Ortes, an dem Biopioniere gebündelt auftreten, schwirrte dem Seehamer Robert Rosenstatter schon vor 20 Jahren im Kopf herum. Ernsthafte Gedanken an ein konkretes Projekt gab es dann 2016, als auch das passende Grundstück an der Obertrumer Landesstraße verfügbar war. Nach eineinhalb Jahren Bauzeit wurde der Bioart Campus kürzlich fertiggestellt.

” Bild: SN/sw/bioart campus Robert Rosenstatter, Projektleiter Bioart Campus Seeham „Wir prägen den Begriff Biodorf seit über 20 Jahren.“

Die Unterstützung der Gemeinde ...