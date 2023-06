Bis zu 100 unbeabsichtigte Notrufe am Tag: Rotes Kreuz Salzburg bittet Android-Nutzer um Update

Eine Tastenfunktion bei einer bestimmten Softwareversion macht der Leitstelle des Roten Kreuzes derzeit zu schaffen. Denn das Handy wählt unbeabsichtigt den Notruf. Bis zu 100 solcher "Hosentaschenanrufe" sind es mittlerweile täglich. Nun gibt es Abhilfe.

In der Rot-Kreuz-Leitstelle in Salzburg langen derzeit sehr viele „Hosentaschenanrufe“ ein.

Rund 300 bis 400 medizinische Notrufe werden täglich im Bundesland Salzburg über die Nummer 144 abgesetzt. Die Zahl variiert freilich, je nachdem, wie das Freizeitverhalten der Salzburgerinnen und Salzburger gerade ist. Wer die 144 wählt, landet entweder in der Leitstelle-Nord in der Stadt Salzburg oder in der Leitstelle-Süd in Zell am See.

In den vergangenen Wochen kamen aber noch einmal bis zu 100 Notrufe täglich hinzu. Die Leitstellen-Mitarbeiter hörten am anderen Ende aber nur ein Rascheln, und niemanden, ...