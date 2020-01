Bis zu fünf Meter lange Eiszapfen: Bahntunnel in Salzburg werden enteist

Die Tunnelenteisungen sind im Winter mehrmals pro Woche notwendig. Zwölf Bahntunnel in Salzburg werden regelmäßig enteist.

Bis zu drei Mal pro Woche müssen die ÖBB im Winter die Eisenbahntunnel i Salzburg enteisen. Denn in den zwölf Natursteintunnel gefriert das eindringende Wasser an der Tunneldecke. Und von dort muss es regelmäßig entfernt werden, um Störungen und Schäden an Anlagen und Zügen vorzubeugen. Während dem Vorgang muss das Gleis gesperrt und die Oberleitung abgeschaltet werden. Die Arbeiten müssen deshalb genau geplant werden, damit der Bahnverkehr nicht beeinträchtigt wird. Vom Turmwagen aus werden die Eiszapfen dann händisch enteist. Manche würden eine Länge von bis zu fünf Metern erreichen.

Quelle: SN