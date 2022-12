Bischofshofen: 20-Jährige fuhr gegen Hausmauer und beging Fahrerflucht

In der Nacht auf Samstag fuhr eine 20-jährige Frau gegen eine Hausmauer in Bischofshofen und beging anschließend Fahrerflucht. Die Polizei konnte die Unfalllenkerin stellen. Sie war Probeführerscheinbesitzerin.

Gegen 3 Uhr morgens in der Nacht auf Samstag ereignete sich in Bischofshofen ein Verkehrsunfall mit Sachschaden und Fahrerflucht. Das berichtete die Polizei Salzburg in einer Aussendung. Die 20-jährige Unfalllenkerin gab an, dass sie nach dem Fortgehen ihren Pkw gelenkt und dabei den Unfall verursacht hat. Dabei fuhr die Pongauerin mit dem Pkw gegen eine Hausmauer eines Firmenobjektes, wobei die dortige Fensterscheibe beträchtlich beschädigt wurde. Da sie Probeführerscheinbesitzerin ist, sei sie weitergefahren, ohne die Polizei zu verständigen, gab die Frau an. Weder sie noch ihre Mitfahrerin wurden bei dem Unfall verletzt.

Kennzeichen an der Unfallstelle überführte Lenkerin

In den frühen Morgenstunden verständigte eine Passantin die Polizei über das beschädigte Firmenobjekt. Die Polizeistreife konnte neben der beschädigten Gebäudefassade und Fensterscheibe, abgebrochene Karosserieteile sowie ein Kennzeichen feststellen und sicherstellen. Die Unfalllenkerin konnte somit an ihrer Wohnadresse angetroffen werden, wo sie den Unfall sofort zugab. Ein Alkotest ergab 0,72 Promille. Der Pkw der Pongauerin wurde durch den Unfall beträchtlich beschädigt.