Bischofshofen: Auto kam von der Straße ab und stürzte in Bach

Bei dem Unfall wurden die zwei Insassen des Pkw verletzt.

Am Samstagabend kam es gegen 22 Uhr in Pöham, einem Ortsteil von Bischofshofen, auf der B99 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Auto war laut Informationen des Roten Kreuzes in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und in den Fritzbach gestürzt. Es landete auf dem Dach. Bei dem Unfall wurden zwei Personen verletzt, eine davon schwer. Die Insassen wurden in das Krankenhaus Schwarzach gebracht. Im Einsatz waren die Wasserrettung in Kooperation mit der Feuerwehr und dem Roten Kreuz.