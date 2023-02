Bischofshofen: Beherzte Passantin rettete Mann aus der eiskalten Salzach

Bange Minuten am Montagnachmittag: Um 15.45 Uhr wurde die Wasserrettung Bischofshofen alarmiert, weil im Bereich des Freizeitgeländes eine Person ausgerutscht und in die Salzach gestürzt war.

Laut Polizeiangaben stürzte ein 49-jähriger Fußgänger gegen 15.30 Uhr am Treppelweg auf Höhe der Eisenbahnbrücke bei seinem Vorhaben die Brücke zu untergehen, um danach wieder auf den Treppelweg zu gelangen, in die Salzach. Das wurde von zwei Zeugen (8 und 44 Jahre alt) beobachtet. "Zwei Minuten nach der Alarmierung rückte unser technisches Einsatzfahrzeug bereits mit Fließwasserrettern zum Einsatzort aus. Zeitgleich wurde auch die Feuerwehr Bischofshofen alarmiert, welche mit dem Feuerwehrboot ausrückte", berichtet Markus Gewolf von der Wasserrettung. Eine 32-jährige Passantin zögerte nicht, als sie die Person in der Salzach treiben sah. "Sie sprang in die vier bis fünf Grad kalte Salzach und konnte den Mann 15 Meter vom Ufer entfernt fassen und an Land bringen", schildert Gewolf weiters. Der Einheimische war rund 150 Meter weit abgetrieben worden.

Zeitgleich mit dem Rettungsdienst und der Polizei traf das Einsatzfahrzeug der Wasserrettung an der Einsatzstelle ein und es wurde gemeinsam sofort mit der Reanimation des 49-Jährigen begonnen. Nach 45 Minuten Reanimation wurde der gerettete Einheimische vom Roten Kreuz in das Krankenhaus Schwarzach eingeliefert.

Da während des Ausrücken des ersten Fahrzeuges über die Leitstelle die Meldung kam, dass sich zwei Personen in der Salzach befinden, wurde vom Einsatzleiter die Wasserrettung St. Johann und Schwarzach nachalarmiert. Später stellte sich heraus, dass es sich bei der zweiten Person um die Retterin gehandelt hatte.