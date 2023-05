Bischofshofen bekommt nun seinen Stadtsaal

Die Arbeiten am Postsaal in Bischofshofen haben begonnen. FPÖ-Kritik blieb - trotz einer Befürwortung des Saales aus der Öffentlichkeit - nicht aus. Vize-Bürgermeister Josef Mairhofer erklärt: "Die einzige Alternative zum diese Version des Stadtsaales wäre ein Bischofshofen ohne Stadtsaal."

In Bischofshofen fehlt ein multifunktioneller Festsaal. Diese Meinung teilten in den vergangenen Jahren wohl fast alle Bewohner der Stadt mit Schwung. Nun fand man eine Lösung und die Bauarbeiten laufen bereits. Die Stadtgemeinde entschloss sich dazu, den bestehenden, über 40 Jahre alten Festsaal im Gasthof Alte Post zu modernisieren. Dazu fließen maximal 5,7 Millionen Euro aus der Gemeindekasse in den Bau des Saals, was rund 90 Prozent der Baukosten entspricht.

"Nach der Ankündigung der Eigentümerfamilie, bei der bevorstehenden Generalsanierung der Alten Post aus wirtschaftlichen Betrachtungen ihrerseits keinen Saal mehr vorzusehen, wurden nun seitens der Stadtgemeinde sämtliche infrage kommenden Varianten geprüft", erklärt Bürgermeister Hansjörg Obinger. "Dabei wurde auch die Errichtung eines Stadtsaals im Eigentum der Gemeinde an anderer Stelle ins Auge gefasst. Neben den im Vergleich mehr als doppelt so hohen Errichtungskosten und den enormen Betriebskosten wäre dabei eine Cateringlösung notwendig gewesen. Darüber hinaus fehlte ein zentrales verfügbares Grundstück." So fasste die Stadtgemeinde im Februar 2022 den einstimmigen Beschluss für die Variante der Anbindung an einen Gastronomiebetrieb.

Fertigstellung ist im Oktober geplant

Mit diesem einmaligen Millionen-Beitrag der Gemeinde ist der Saalbetrieb grundbücherlich sichergestellt und für 30 Jahre garantiert. Dabei übernimmt die Ebner Gastro GmbH für den gesamten Zeitraum die Betriebspflicht und trägt sämtliche Betriebs-, Instandhaltungs- und Erneuerungskosten. Sollte die vertraglich festgelegte Zeitdauer nicht erfüllt werden, ist die Fördersumme aliquot zurückzuzahlen beziehungsweise ist ein Vorkaufsrecht der Gemeinde verankert. "Der große Vorteil für die Stadtgemeinde liegt im Besonderen auch darin, dass die Bevölkerung von Bischofshofen diesen Saal sowohl für private wie auch vereinliche Veranstaltungen kostenfrei nutzen kann", hebt Obinger weiter hervor. So sollten bereits ab Oktober auch Hochzeiten, Maturabälle oder Vereinsfeste im neuen Saal abgehalten werden können.

Bischofshofen hatte kaum andere Möglichkeiten

Die Bischofshofener FPÖ witterte, trotz des Rückhalts des Vorhabens von allen politischen Seiten, eine Subventionierung eines privaten Unternehmens. Eine von der FPÖ angestrebte geheime Abstimmung in der Gemeindevertretung ging daraufhin mit 18 zu fünf Stimmen für das Projekt aus.

Vizebürgermeister Josef Mairhofer (ÖVP) sieht im Projekt ein durchwegs positives Vorhaben für die Stadtgemeinde: "Das gesamte Projekt ist komplett transparent und nachvollziehbar. Wir prüften einige Ideen, doch die einzige wirkliche Alternative zu diesem Vorhaben war ein Bischofshofen ohne Stadtsaal. Zum Vergleich: Wenn man die Kosten des Stadtsaals auf die Vertragslaufzeit von 30 Jahren aufteilt, kostet uns der Stadtsaal pro Jahr weniger als die jährlichen Kosten für das Schwimmbad."