Bischofshofen: Burgenländer trotz Führerscheinabnahme mit Auto unterwegs

1,52 Promille Alkohol hatte ein 62-Jähriger aus dem Burgenland intus als ihm am Mittwoch im Pongau der Führerschein abgenommen wurde. Tags darauf war er wieder mit seinem Auto unterwegs...

Polizisten stoppten den Mann am Donnerstagvormittag bei einer Verkehrskontrolle in Bischofshofen. Seinen Führerschein konnte der Mann dabei nicht mehr vorweisen, weil ihm dieser in der Nacht zuvor wegen Trunkenheit am Steuer abgenommen worden war.

Dennoch lenkte er seinen seinen Pkw samt Anhänger, weil er ins heimatliche Burgenland zurückfahren wollte - diesmal zumindest nüchtern. Das half dem Mann aber auch nicht. Er musste seinen Wagen samt Anhänger abstellen seine Fahrt mit dem Zug in Richtung Burgenland fortsetzen. Und zur Alkoanzeige des Mittwoch kommt nun eine weitere hinzu.