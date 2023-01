Bischofshofen: In der Morgendämmerung "Heil Hitler" gerufen

Anzeige nach dem Verbotsgesetz im Pongau: Österreicher streckte auch die rechte Hand zum Hitlergruß. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Ein 30-jähriger österreichischer Staatsangehöriger wird nach dem Verbotsgesetz angezeigt, weil er am Samstag in den Morgenstunden die rechte Hand zum Hitlergruß erhoben hat und dabei laut "Heil Hitler" gerufen hat. Der Vorfall hat sich in Bischofshofen ereignet und wurde von vier Polizeibeamten und zwei weiteren Zeugen beobachtet. Der 30-Jährige wurde für kurze Zeit festgenommen und nach Aufhebung der Festnahme auf freiem Fuß angezeigt.