Bischofshofen ist bereit für das Finale der Vierschanzentournee

2800 Kubikmeter Kunstschnee sorgen für eine perfekt präparierte Schanze. Der Veranstalter erwartet bei bestem Skisprungwetter bis zu 20.000 Fans.

Schanzenchef Karl Votocek entlocken die wechselhaften Wetterprognosen für die kommenden Tage nur ein schelmisches Grinsen. "Wir sind gewappnet - egal was passiert", sagt der Bischofshofener und blickt vom Stadion aus die Paul-Außerleitner-Schanze hinauf. Die Anlage präsentiert sich wenige Tage vor dem Abschlussspringen der Vierschanzentournee am 6. Jänner in perfektem Zustand. "Wir sind bereit für das Finale", sagt Votocek.