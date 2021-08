Bischofshofen: Jugendliche beschädigten Tische und Sonnenschirme

Offensichtlich alkoholisierte Jugendliche haben am Samstag in Bischofshofen in den frühen Morgenstunden eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Die fünf Burschen zwischen 17 und 20 Jahren beschädigten Tische und Sonnenschirme, rissen Blumen aus und traten bei einem Pkw den Außenspiegel herunter.

Beim Eintreffen der Polizei flüchtete die Gruppe, konnte jedoch kurz darauf angehalten werden. Die Jugendlichen verhielten sich während der gesamten Amtshandlung unkooperativ. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Anzeigen werden erstattet. Bereits am 18. April war es auch in Neumarkt entlang der Gemeindestraße zu zahlreichen Sachbeschädigungen gekommen - nun konnten nach umfangreichen Erhebungen von der Polizei vier Jugendliche als Täter ausgeforscht werden. Sie sollen in der Nacht zum 18. April zahlreiche Schneestangen und Begrenzungspflöcke ausgerissen haben. Die vier 16-jährigen Flachgauer sollen außerdem ein Ortsschild samt Betonsockel aus der Verankerung gerissen haben und dieses in einem nahegelegenen Wald entsorgt haben. Dadurch entstand ein Schaden von insgesamt 950 Euro. Die Täter sind geständig und wollen den Schaden wiedergutmachen. Die Jugendlichen werden angezeigt.