Bischofshofen: Lokführer entdeckte verunglückten Wagen im Bachbett

In Bischofshofen kam es am Donnerstagabend zu einem Unfall. Ein Auto stürzte in ein Bachbett. Zwei Insassen wurden verletzt.

Im Ortsteil Alpfahrt von Bischofshofen kam am Donnerstagabend gegen 22 Uhr ein 22-Jähriger von der Fahrbahn. Der Pongauer war auf der B99 unterwegs. Warum er von der Straße kam, ist bisher nicht bekannt. Der Wagen stürzte in den Fritzbach. Der Lenker und sein 23-jähriger Beifahrer konnten sich aus dem Fahrzeug befreien. Alkotest ergab einen Wert von 1,02 Promille Der Lokführer eines zufällig vorbeifahrenden Zugs hatte die Rettungskette in Gang gesetzt. Er konnte den Einsatzkräften sogar eine exakte Straßenkilometerangabe durchgeben. Beide Insassen des Wagens wurden von Notärzten und Rettungssanitätern erstversorgt und in das Klinikum nach Schwarzach gebracht. Nach derzeitigem Stand erlitten beide Verletzungen unbestimmten Grades. Der Alkotest beim Lenker ergab 1,02 Promille. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.

