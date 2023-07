Bischofshofen: Person aus Bach gerettet

Einsatz Samstag früh in Bischofshofen: Eine Person war im Bereich des Rathauses in den Gainfeldbach gestürzt.

Zu einem Einsatz wurden am Samstag um 6.22 Uhr die Einsatzkräfte von Rotem Kreuz, Feuerwehr, Polizei und Wasserrettung in Bischofshofen alarmiert: Im Zentrum von Bischofshofen im Bereich des Rathauses war aus noch unbekannten Gründen eine Person in den Gainfeldbach gestürzt. Aufgrund der Regenfälle der vergangenen Nacht führte der Bach mehr Wasser als üblich. Einsatzkräfte der Wasserrettung seilten sich in das Bachbett ab, in dem bereits ein Notfallsanitäter die Person gegen weiteres Abtreiben sicherte. Die Person wurde mit Hilfe der Drehleiter der Feuerwehr aus dem etwa sechs Meter tiefen Bachbett gerettet und in weiterer Folge notärztlich versorgt. Danach wurde die Person ins Krankenhaus gebracht, berichtete der Salzburger Landesverband der Österreichischen Wasserrettung.