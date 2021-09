Bischofshofen: Teelichter setzten Wohnungen in Brand - Großeinsatz

Einen großangelegten Feuerwehreinsatz hat es am späten Donnerstagabend in Bischofshofen gegeben. Teelichter hatten in einer Wohnhausanlage einen in Brand ausgelöst. Ein Mann erlitt Verletzungen.

SN/ff bischofshofen So bot sich die Lage beim Eintreffen der Feuerwehr dar.