Bischofshofen: Türke verletzte Landsmann mit Stanley-Messer

Einen Todesfall bei einem Wanderausflug in Großarl hat die Polizei am Samstagabend gemeldet. Vor den Augen seiner Frau ist ein deutscher Urlaubsgast gestorben.

Chronik

Einen stark betrunkenen Autofahrer haben Polizisten Freitag früh in seinem Auto in Bischofshofen angetroffen. Der Lenker schlief in seinem Wagen neben der Fahrbahn - und zuvor hatte er offenbar einen Unfall …