Bischofshofener Schwimmtalent träumt vom Olympia-Start

Der 15-jährige Philip Amschl trainiert für große Ziele. Zahlreiche Staatsmeistertitel lassen auf eine vielversprechende Laufbahn des jungen Athleten hoffen.

Mit nur 15 Jahren blickt das Bischofshofener Schwimmtalent Philip Amschl bereits auf eine erfolgreiche Karriere zurück. Zahlreiche Staatsmeistertitel hat der bereits in seiner Tasche. Genug hat der junge Pongauer aber keineswegs. "In zwei bis drei Jahren hoffe ich mich für die Jugend-Europameisterschaft zu qualifizieren und in weiterer Folge auch bei Europa- und Weltmeisterschaften um Medaillen zu kämpfen. Das größte Ziel wäre natürlich eine Olympia-Teilnahme", erklärt Amschl.

Amschl habe großes Potenzial

Angefangen hat für den Teenager alles im Bischofshofener Schwimmbad. "Damals sah ich immer wieder einige Hobby-Schwimmer und war sofort fasziniert vom Sport. Dann hab ich meiner Mutter gesagt, dass ich das auch unbedingt machen will und sie meldete mich zum Schwimmen in Golling an. Nur wenige Monate später stand ich bereits im Starterfeld der Landesmeisterschaften, wo eine Trainerin in mir ein Talent für den Sport entdeckte." Derzeit bereitet sich der Bischofshofner am Salzburger Schul-Sport-Modell (SSM) sowohl schulisch als auch sportlich auf seine Ziele vor. "Philip bringt viel Potenzial mit", erklärt der Koordinator der Schule, Hartmut Schwaiger. "Wenn er die Einstellung, die er derzeit an den Tag legt, für die kommenden Jahre mitnimmt, kann er in schulischer und sportlicher Hinsicht vieles erreichen".

Einstellung ist das Um und Auf in einer Sportler-Karriere

Und auch der Präsident des Salzburger Schwimmverbandes, Clemens Weis, sieht im jungen Pongauer viel Potenzial: "Philip macht gerade die ersten von vielen Schritten auf dem Weg hin zu seinen Ambitionen. Er hat auf jeden Fall die körperlichen Voraussetzungen, um im Sport weit zu kommen. Wenn er auf dem langen Weg hin zum Profisport die nötige Arbeit hineinsteckt und nicht nachlässt, kann er diesen Sprung auch schaffen. Die Anzeichen sind auf jeden Fall positiv", lobt Weis.

Gerade die Mentalität spielt für den jungen Athleten eine große Rolle. Hier schneidet sich Amschl auch eine Scheibe von seinen großen Vorbildern Adam Peaty und Michael Phelps ab: "Sie konnten durch harte Arbeit sehr viele Medaillen gewinnen. Aber auch in meinem Verein gibt es Vorbilder. Wie zum Beispiel Luca Karl, Luka Mladenovic und Daiki Kato, die mir gezeigt haben, dass durch harte Arbeit sehr viel möglich ist."

Zeit zum Durchatmen gibt es für den 15-jährigen Schwimmer kaum. Schon bald geht es für den Pongauer wieder auf die Jagd nach weiteren Bestzeiten: "Mein nächstes wichtiges Event sind die Jugend-Staatsmeisterschaften. Ich hoffe, dass ich dort viele neue Bestzeiten schwimmen und dementsprechend meine Titel verteidigen kann."