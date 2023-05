Bischofswiesen: 71-jähriger E-Bike-Fahrer bei Unfall verletzt

Ein Pkw-Lenker hatte den Mann übersehen Er wurde von der Rettung ins UKH gebracht.

Am Sonntagvormittag kam es zu einem Unfall in Bischofswiesen im benachbarten Bayern. Gegen 10.30 Uhr wurde ein 71-Jähriger auf einem E-Bike von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Der Großgmainer war auf dem Radweg neben der B20 in Bischofswiesen unterwegs.

Ein Pkw-Lenker übersah den Mann beim Einbiegen in die Bundesstraße. Der 71-Jährige stürzte auf die Straße. Die ersteintreffenden Ehrenamtlichen der Feuerwehr übernahmen die Erstversorgung des Patienten und übergaben ihn wenig später an das Rettungsteam des Roten Kreuzes, das den Mann intensivmedizinisch versorgte und anschließend unter notärztlicher Begleitung in das Salzburger Unfallkrankenhaus transportierte. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock.