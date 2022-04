Bischofswiesen: Huskyhunde rissen 13 Hühner und verletzten Bäuerin

13 tote Hühner und eine verletzte Bäuerin - im benachbarten Bischofswiesen haben am Montagnachmittag zwei Huskies gewütet. Die Polizei ermittelt und zeigt den Hundehalter an.

In der Ortschaft Engedey (Gemeinde Bischofswiesen) haben zwei Huskyhunde in zwei Hühnerställen gewütet. Das meldete die zuständige Polizeiinspektion Berchtesgaden am Dienstagmorgen.

Zunächst bissen die beiden Tiere gemeinschaftlich im ersten Stall vier Hühner tot und anschließend ging einer der beiden Hunde sogar noch in den Stall eines Nachbarn, wo er weitere neun Hühner in kürzester Zeit tötete.

Die Bäuerin sah das wütende Tier und sie wollte ihren Hühnern zur Hilfe eilen. Hierbei wurde die 48-jährige von dem Hund derart in die linke Hand gebissen, dass sie in weiterer Folge mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Berchtesgaden gefahren werden musste.

Der Hundehalter aus Starnberg verrichtete in der Nähe der betroffenen Anwesen seine Arbeit im Freien. Hierbei wollte er den Hunden einen Freilauf genehmigen, was die Tiere allerdings zu ihrem Raubzug nutzten. Die Polizei fertigt nun eine Anzeige gegen den Hundehalter auf Grund fahrlässiger Körperverletzung.