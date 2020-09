Bisher sieben positive Coronatests: Neuer Corona-Cluster bei Camerata Salzburg

Seit Bekanntwerden der neuen Fälle läuft das Contact-Tracing zum neuen Cluster auf Hochtouren. Und: Nach einer Messe in St. Georgen und einem Gasthaus-Besuch in Eggelsberg rufen die Behörden auf, dass Besucher der Pfarrkirche und Lokalgäste ihren Gesundheitszustand beobachten müssen.

Wie die Epidemiebehörde der Stadt und die Camerata Salzburg meldeten, wurden bis Dienstagabend sieben Mitglieder des bekannten Kammerorchesters positiv auf Covid-19 getestet. Drei davon wurden vom städtischen Gesundheitsamt per Bescheid abgesondert, vier weitere von anderen Bezirksbehörden.

Abteilungsvorstand Michael Haybäck: "Viele Kontaktpersonen sind bereits abgesondert. Die Gesundheitsbehörde hat dankenswerterweise Verstärkung aus allen Abteilungen der Stadtverwaltung bekommen. Das hilft uns nun enorm, auch diese Herausforderung zu bewältigen."

Coronatests vor den Proben für Saisonstart brachten positive Ergebnisse

Bekannt geworden sind die Corona-Infektionen im Zuge des Präventionskonzeptes für die nun verschobenen Konzerte zum Saisonstart. Dabei wurden alle Musikerinnen und Musiker sowie das Organisationsteam noch vor den Proben für die Salzburger Saisonkonzerte am Wochenende des 2. und 4. Oktober 2020 einem Corona-Test unterzogen. Einige der Musikerinnen und Musiker haben einen positiven SARS-CoV-2 PCR Test vorgewiesen. Sie und ihre Angehörigen haben sich umgehend in Quarantäne begeben. Die Proben für die bevorstehenden Konzerte hätten am 29. September 2020 begonnen und sind nun nicht mehr möglich.

Camerata-Geschäftsführer Shane Woodborne betont: "Der gesundheitliche Schutz von Publikum und Künstlerinnen und Künstlern steht an oberster Stelle. Die Camerata Salzburg bedauert es sehr, die geplanten Konzerte zur Saisoneröffnung am Freitag, den 2. Oktober, 17.30 und 20.30 Uhr, und am Sonntag, 4.Oktober, 11.00 und 14.00 Uhr, verschieben zu müssen. Derzeit wird an Ersatzterminen für die Konzerte gearbeitet, diese werden zum ehestmöglichen Zeitpunkt bekannt geben. Die Karten behalten für die Ersatztermine ihre Gültigkeit."

Behördlicher Aufruf nach Firmung in St. Georgen bei Salzburg

Die Landessanitätsdirektion startet unterdessen einen offiziellen Aufruf in Zusammenhang mit einer positiv auf das Corona-Virus getesteten Person. Es geht dabei um eine Messe in der Pfarrkirche in St. Georgen bei Salzburg, die am Samstag zwischen 14 und 16 Uhr stattgefunden hat. Einen Aufruf gibt es auch für die Gäste des Gasthaus Steinerwirt in Eggelsberg, die am Samstag zwischen 16 und 20.30 Uhr dort waren. "Die Landessanitätsdirektion ruft alle Personen, die sich in diesem Zeitraum an diesen Orten aufgehalten haben, auf, ihren Gesundheitszustand genau zu beobachten, sich bei Symptomen bei der Hotline 1450 zu melden und dort anzugeben, dass Kontakt mit einer Covid-19-positiven Person bestand. Symptome, auf die es besonders zu achten gilt: Trockener Husten, Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Verlust des Geruchs- und Geschmackssinnes mit und ohne Fieber", heißt es in einer Aussendung des Landes.

Die am Dienstag positiv auf das Coronavirus getestete Person habe am Samstag bei einer Firmung in der Pfarrkirche St. Georgen bei Salzburg teilgenommen und danach das Gasthaus im benachbarten Oberösterreich besucht. Die Landessanitätsdirektion Salzburg ist deswegen in engem Kontakt mit den Kollegen aus Oberösterreich.

Quelle: SN