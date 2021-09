Bisher starben 600 Menschen im Zusammenhang mit Corona

Im September gab es in Salzburg bereits wieder acht Corona-Todesfälle. Am Donnerstag benötigten elf Coronapatienten intensivmedizinische Pflege. Von den bisher 600 Toten im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung waren 13 jünger als 55 Jahre.

Auch wenn die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Salzburg zuletzt wieder gesunken ist, gab es in dieser Woche wieder mehr Todesfälle. Bis Donnerstag waren es damit insgesamt 600 Menschen, die im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung seit dem Ausbruch der Pandemie gestorben sind. Ein Überblick nach Altersgruppen zeigt: Der Großteil ist nach Angaben von Landesstatistiker Gernot Filipp älter als 85 Jahre gewesen (273 oder 45,5 Prozent). Im Alter zwischen 75 bis 84 Jahren starben 208 Menschen (34,7 Prozent). 72 Tote gab es zwischen 65 und 74 Jahren (12,0 Prozent), 34 zwischen 55 und 64 Jahren (5,7 Prozent) und in 13 Fällen waren die Todesopfer jünger als 55 Jahre (2,2 Prozent). Im Juni gab es insgesamt sechs, im Juli zwei, im August vier und im September bereits wieder acht Todesfälle.

Derzeit sind in den Salzburger Kliniken elf Intensivbetten mit Coronapatienten belegt, das Durchschnittsalter bleibt für Gernot Filipp mit rund 50 Jahren weiterhin relativ niedrig.