Bisher war kein Lollipop-Test in Salzburgs Kindergärten positiv

Nur 20 Prozent der Kindergartenkinder nahmen an Tests teil.

Seit vergangener Woche bietet das Land Salzburg in den 609 Kinderbetreuungseinrichtungen Corona-PCR-Tests für die Kinder an. 20.000 Kinder waren eingeladen, die Abstriche mit einem Stäbchen im Mund ("Lollipop") zu machen. Bis Donnerstag wurden 7329 Tests im Labor ausgewertet. Da die Ergebnisse von Freitag noch ausständig waren, kann man von rund 8000 Tests in den ersten beiden Wochen ausgehen: eine Quote von rund 20 Prozent. Erwartet hatte man eine Beteiligung von 60 Prozent. Bisher war kein Test positiv. Darüber zeigt sich ...