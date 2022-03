Bisphenolversetztes Thermopapier soll weg

Bernhard Carl (Bürgerliste) will, dass mehr Betriebe chemiefreie Kassenzettel verwenden.

Am vorigen Donnerstag hat Gemeinderat Bernhard Carl (Bürgerliste) im Bauausschuss einen Antrag eingereicht. Er möchte, dass die Stadt in ihrem Wirkungsbereich gesundheitlich bedenkliches Thermopapier tauscht.

Der Grund: Herkömmliches Thermopapier, das die städtischen Betriebe (Freibäder, Eishalle, Stadtbibliothek etc.) in ihren Druckern haben, um Kassenbons auszudrucken, ist mit Chemikalien versetzt, die als problematisch gelten. "Das bis zum Jahr 2000 enthaltene Bisphenol A - das auch in Schnullern war - wurde zwar verboten, allerdings gilt Bisphenol S, das als Ersatz verwendet ...