Bitte gießen: Trockenheit macht Bäumen schwer zu schaffen

Seit Wochen hat es nicht mehr ergiebig geregnet. Nach dem nassen Frühjahr leiden nun die Bäume massiv unter Wassermangel. Vor allem, wenn sie erst im Vorjahr gepflanzt wurden. Eine Gärtnerin aus der Stadt Salzburg ruft zum Gießen auf.

Der Sommer hat noch gar nicht richtig begonnen, doch die Bäume leiden bereits unter der Trockenheit. In der Stadt Salzburg hat es seit Mitte Mai nicht mehr geregnet - von ergiebigen Niederschlägen ganz zu schweigen. "Das ist so lange her, dass ich mich nicht mehr erinnern kann", sagt Wolfgang Seiwald. Er ist der Chef der Baumpflege beim Magistrat. Seine Mitarbeiter sind seit zwei Wochen mit dem Gießfass im Einsatz. "Da werden alle 250 Bäume gegossen, die wir im Vorjahr gepflanzt ...