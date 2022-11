Blackout:Vorsorge statt Panikmache

Energie sparen soll helfen, einen großen Stromausfall zu verhindern. Für den Fall, dass er doch eintritt, gibt es einiges zu beachten.

"Ein Blackout ist nicht automatisch eine Katastrophe", sagt der Leiter des Landes-Katastrophenschutzes, Markus Kurcz.

Persönlich schätzt der frühere Elixhausener Bürgermeister Kurcz die Wahrscheinlichkeit eines größeren Blackouts im kommenden Winter sogar geringer ein als in früheren Jahren. "Wenn wir das Thema Primärenergien (Erdgas, Erdöl etc., Anm.) im europäischen Zusammenschluss gut lösen können, die Appelle zum Stromsparen greifen und das Bewusstsein in den Köpfen aller weiter wächst, dann ist die Eintrittswahrscheinlichkeit im heurigen Winter sogar niedriger", sagt Kurcz. So sei ...