"Blaulicht"-Einsatz auf dem Tanzparkett

Polizei Salzburg und die Feuerwehr Eugendorf zeigen auch beim Feiern und Tanzen Geschick.

SN/Copyright by: FRANZ NEUMAYR Pres

Die Salzburger Ballsaison bot Freunden der gepflegten Unterhaltung am Wochenende wieder jede Menge Auswahl. Darunter glänzte vor allem der Salzburger Polizeiball 2018.

Im Alltag wird von der Polizei mit Spitzbuben Schlitten gefahren. Aber in besagter Ballnacht steht vor allem eines auf dem Programm: der gekonnte, schwebende Tanzschritt. Aufgrund des großen Erfolgs im vergangenen Jahr ging der Polizeiball am Samstag wieder im Imlauer Hotel Pitter über die Bühne.

Und wie jedes Jahr befanden sich unter den vielen tanzbegeisterten Besuchern erneut viele Gäste aus allen Ebenen der Bundes-, Landes- und Stadtpolitik. Auch Karoline Edtstadler, Staatssekretärin im Bundesministerium für Inneres, war gekommen.

"Wir freuen uns, dass wir so viele Besucher auf unserem Polizeiball haben. Das zeigt, wie groß der Rückhalt in der Bevölkerung ist, den wir haben", zeigte sich Landespolizeikommandant Franz Ruf angetan.

In einem kleineren Rahmen, aber stilvoll, unterhaltsam und gemütlich ging es beim Ball der Feuerwehr in Eugendorf zu.

Mit besonders wertvollen Tombolapreisen - wie einer Reise nach San Marino - belohnten die Florianijünger Eugendorf abermals die Besucher des traditionellen Feuerwehrballs durchaus großzügig. Das Ereignis fand am Samstag in der Mehrzweckhalle statt. Dem Publikum lieferte neben dem Quartett Sternenstaub auch Schlagerstar Marlena Martinelli den tanzbaren Stoff, aus dem gelungene Ballnächte sind. "Für mich ist der Feuerwehrball auf jeden Fall ein Höhepunkt im Ballkalender", lachte Marketenderin Caroline Anzinger, die auch als "ganz echtes" Feuerwehrmitglied in Eugendorf aktiv ist.





(SN)