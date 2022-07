Jetzt starten die Bayern in die Ferien - größte Reisewelle des Jahres in Salzburg erwartet

An diesem Wochenende erwarten die heimischen Autofahrerclubs ÖAMTC und ARBÖ den vorläufigen Höhepunkt des Reiseverkehr: die süddeutschen Bundesländer Baden-Württemberg und Bayern starten in die Ferien.

In Bayern beginnt die Ferienzeit am Wochenende, in Baden-Württemberg bereits am Donnerstag. Beide Bundesländer haben zusammengezählt mehr als 24 Millionen Einwohner. Entsprechend viele Menschen werden in ihre Urlaubsdomizile aufbrechen wollen.

Eine der Hauptreiserouten Richtung Süden wird an diesem Wochenende einmal mehr die Tauernautobahn durch die Bundesländer Salzburg und Kärnten sein. Der ÖAMTC meldet: "Die Besonderheit am Ferienbeginn in Bayern ist, dass die Reisewelle am Samstag früher als sonst durch Österreich rollt. Die ersten Staus werden sich bereits in der Nacht beziehungsweise in den frühen Morgenstunden bilden, speziell auf der Tauernautobahn Richtung Villach. Der Höhepunkt der Reisewelle wird am Vormittag erreicht. Aber auch am Donnerstag und Freitag werden die wichtigen Nord-Süd-Verbindungen tagsüber stark befahren sein."

Die Haupt-Staustrecken sind:

* Die A8 in Bayern im großen deutschen Eck und auf der Tauernautobahn (A10) beim Knoten Salzburg in Richtung Süden, vor dem Tauerntunnel und der Mautstelle St. Michael

In Kärnten die Karawankenautobahn (A11) vor dem Karawankentunnel

In Tirol die Fernpassstraße (B179) zwischen dem Grenztunnel Füssen und Nassereith

Brennerautobahn (A13) vor den Mautstellen Schönberg und Sterzing

Pyhrnautobahn (A9) vor einer Baustelle bei St. Pankraz und der Mautstelle Bosruck

Auch Rückreiseverkehr legt zu

Viele Urlauber sind an diesem Wochenende bereits auf dem Rückweg von der Adria. Das macht sich vor allem an den Grenzübergängen bemerkbar. An der slowenisch-kroatischen Grenze werden sich daher in beiden Richtungen lange Schlangen bilden.

Sonntag ist der bessere Reisetag

Wer es sich einteilen kann, sollte besser am Sonntag unterwegs sein. Die Sonntage waren bisher in diesem Sommer die ruhigeren Reisetage. Für Samstag empfiehlt die Ö3-Verkehrsredaktion erst nach 15 Uhr zu fahren. Auch am Donnerstag und am Montag tagsüber ist mit dichtem Reiseverkehr zu rechnen.

Fahrverbote in Tirol und Salzburg

Auch an diesem Wochenende gelten in Tirol Fahrverbote für den Durchreiseverkehr auf mehreren Landesstraßen. Betroffen sind die Bezirke Innsbruck, Reutte und Kufstein. Die Fahrverbote gelten den ganzen Sommer über jeweils am Samstag ab 7.00 Uhr bis Sonntag um 19.00 Uhr.

In Salzburg sid entlang der A10 die Abfahrtssperren für den Durchzugsverkehr in Kraft. Gesperrt sind die Abfahrten Puch, Hallein, Kuchl, Golling, Pfarrwerfen, Pongau, Hüttau, Eben, Altenmarkt und Zederhaus. Die Sperrzeiten gelten immer von Donnerstag bis Sonntag, jeweils zwischen 6.00 und 22.00 Uhr.