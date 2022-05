Blitzlichtgewitter: Unwetter zog über Salzburg

In der Nacht von Freitag auf Samstag ging eine Gewitterzelle über Salzburg nieder. Zahlreiche Blitze erhellten dabei den Himmel. Wie die Landesfeuerwehrzentrale meldet, ist es zu drei Einsätzen gekommen: Die Maibäume in St. Veit und Grödig sind dem Gewitter zum Opfer gefallen. In Saalfelden sind Bäume auf eine Fahrbahn gestürzt. Verletzt wurde dabei niemand.

SN/fmt/t.a. Blitze erhellten in Salzburg die Nacht.