Blitzschlag löste Waldbrand in Lofer aus

Das Feuer dürfte in der Nacht auf Mittwoch durch einen Blitzschlag ausgelöst worden sein. Nach starken Regenfällen mussten die Löschflüge abgebrochen werden. Donnerstagfrüh flammte der Waldbrand wieder auf.

Donnerstagfrüh flammte ein Waldbrand im Bereich des "Anderlkogel" bei Lofer im Pinzgau wieder auf. Das Feuer dürfte laut dem Einsatzleiter der örtlichen Feuerwehr schon in der Nacht auf Mittwoch durch einen Blitzschlag ausgelöst worden sein und war dann am Nachmittag in schwer zugänglichem Waldgelände in rund 1.150 Metern Seehöhe entdeckt worden. Aufgrund des schwierigen Geländes wurde der Brand vom Hubschrauber aus bekämpft. Am frühen Abend setzte starker Regen ein, worauf die Löschflüge abgebrochen wurden. Bei einem Erkundungsflug am Donnerstag in der Früh zeigt sich, dass aber noch ein Wurzelstock brannte. Nun sollen Bergretter zum nur wenigen Quadratmeter großen Brandherd gebracht werden, um das Feuer gänzlich zu löschen.