Blitzschlag setzte Bauernhaus am Gaisberg in Brand

Ein heftiges Gewitter zog am Montagnachmittag über das Salzburger Land. Vielerorts mussten die Feuerwehren ausrücken.

Der gewaltige Blitz fuhr nahezu senkrecht vom Himmel und traf prompt ein Bauernhaus unterhalb des Kobenzl am Salzburger Gaisberg. Wenig später stieg eine dunkle Rauchsäule auf, die vom Stadtgebiet aus klar zu erkennen war. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich bereits Löschtrupps der Salzburger Berufsfeuerwehr, unterstützt von der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt auf der Anfahrt zum Brandort.

Welchen Schaden das Feuer angerichtet hat, ist bislang unbekannt.

20 Einsatzorte im Bundesland

Viel zu tun gab es auch für die Freiwilligen Feuerwehren in den Gemeinden St. Gilgen, Koppl. St. Kolomann Fürstenbrunn sowie Saalfelden, Saalbach und Uttendorf. "Hier gilt es vor allem umgestürzte Bäume wegzuräumen sowie Keller freizu pumpen", so ein Disponent in der Landeswarnzentrale in Salzburg. Mancherorts seien auch Bäche über die Ufer getreten.

Quelle: SN