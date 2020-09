Blitzschlag verursachte Senderausfall im Pongau

Kein Empfang von ORF-Radioprogrammen und terrestrischem TV. Schaden wurde am Donnerstagvormittag behoben. Ein Gewitter löste Feuerwehreinsätze im Gasteiner Tal aus.

Ein Blitzschlag hat Mittwochnacht für einen Ausfall von ORF-Radioprogrammen und der per DVB-T2 (simpliTV) übertragenen Fernsehprogramme in Teilen des Pongaus und Pinzgaus verursacht. "Die Techniker des Senderbetreibers ORS in Salzburg arbeiteten mit Hochdruck an der Behebung des Schadens. Donnerstag gegen 9.45 Uhr nahm der Sender wieder seinen Betrieb auf", hieß es auf der Homepage des ORF Salzburg.

Der Blitz hat die Rundfunksendeanlage auf dem Luxkogel in Klammstein in Dorfgastein (Pongau) getroffen. Dieser Sender ist ein Verteilknoten für das ORS-Sendenetz in den Salzburger Gebirgsgauen. Deshalb war von dem Senderausfall nicht nur der terrestrische TV-Empfang im Gasteiner Tal betroffen, sondern auch im Pinzgauer und Pongauer Salzachtal.

Bei den Radiosendern seien die Folgen des Blitzschlags noch umfassender gewesen, wie auf der Homepage zu lesen war. "Hier wurde auch im Großraum Zell am See, im Ennspongau (Raum Radstadt, Altenmarkt) sowie bei einigen Tunnelfunkanlagen an der Tauernautobahn (A10) der Empfang lahmgelegt."

Gewitter mit Starkregen im Pongau

Das Gewitter mit Starkregen hat Mittwochabend in Dorfgastein und Bad Hofgastein im Gasteiner Tal auch zu mehreren Einsätzen der örtlichen freiwilligen Feuerwehren geführt. Es mussten hauptsächlich Keller ausgepumpt und kleinere Verklausungen frei gemacht werden, erklärte ein Sprecher des Landesfeuerwehrkommandos Salzburg am Donnerstag auf APA-Anfrage. Es sei nichts Gröberes passiert. Personen wurden nicht verletzt.

Quelle: SN