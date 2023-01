Blockabfertigung am Walserberg wäre technisch kein Problem

Zu diesem Schluss kommt die Asfinag, die vier Varianten geprüft hat. Verkehrslandesrat Schnöll favorisiert nun eine Dosieranlage beim Knoten Salzburg.

"Das ist völlig irre." So hat Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) Ende Oktober 2021 die Zustände auf der Tauernautobahn (A10) in der vorangegangenen Urlaubssaison beschrieben. "Die haben uns überrollt im Sommer", sagte Schnöll damals. Weil die Abfahrtssperren sich während der Reisewellen als nicht mehr ausreichend entpuppten, stellte er eine andere Maßnahme in Aussicht, um die Symptome der Verkehrsüberlastung zu lindern: eine Blockabfertigung am Autobahngrenzübergang Walserberg bei der Einreise nach Österreich.

Juristisch sieht man nach einem Rechtsgutachten des Innsbrucker Universitätsprofessors ...