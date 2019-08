Blumenpracht statt Millionenstrafe

Mehr als zehn Jahre dauerte der Konflikt: Die EU forderte die Ausweisung von Natura-2000-Gebieten in Salzburg, Land und Bauern lagen im Clinch. Jetzt steht die Einigung - sonst wäre es teuer geworden.

Ein Blick zurück: Mit dem EU-Beitritt 1995 hat sich Österreich verpflichtet, für bestimmte Arten und Lebensräume Schutzgebiete auszuweisen. Auch in Salzburg. Bereits 2004 hätte alles erledigt sein sollen - doch es spießte sich, zum Beispiel in Unken. Klaus Vitzthum, Sprecher des Gebietes Bergmähder, dazu: "Kein Bauer mag es, wenn über seinen Grund und Boden bestimmt wird. Das Land hat die Gebiete einfach nominiert und dann gegenüber uns Druck gemacht, weil die EU es vorschreibe. Ich hatte den Eindruck, dass das Land damit die Schuld an Brüssel abgeben wollte."

Probleme gab es auch mit anderen vorgesehenen Schutzgebieten. Und weil geforderte Lebensräume nicht unter Schutz gestellt wurden, wurde 2013 von der EU gegen Österreich ein Vertragsverletzungsverfahren eröffnet. Dennoch tat sich lange nichts. Vitzthum, er ist auch Obmann der Bezirksbauernkammer, sagt: "Es gab viele Auseinandersetzungen mit der früheren grünen Landesrätin, aber keine Einigung." Diese ist nun gelungen - Vitzthum: "Wir haben gemeinsam mit Landesrätin Maria Hutter und der Bezirksbauernkammer einen guten Vertrag auf den Weg gebracht. Den Bauern wurde die Angst genommen, dass über sie drübergefahren wird."

"Diese Sorgen sind für Salzburg vom Tisch", sagt Landesrätin Maria Hutter (ÖVP). Sie habe bereits am zweiten Tag nach ihrer Angelobung begonnen, mit den Grundeigentümern zu sprechen. "Es gab für mich nachvollziehbare Sorgen und Ängste, die weitgehend ausgeräumt werden konnten. Für mich funktioniert Naturschutz nur gemeinsam, nicht von oben herab."

Zwei neue Natura- 2000-Gebiete im Pinzgau

Die Europäische Kommission habe in den vergangenen Monaten Salzburgs Vorschläge geprüft, akzeptiert und das Vertragsverletzungsverfahren beendet, so Hutter. "Viele persönliche Gespräche mit Grundeigentümern haben diesen Erfolg ermöglicht. Es freut mich, dass unsere Arbeit in Brüssel positiv gesehen und das Verfahren nun eingestellt wird." Im Falle einer Verurteilung hätten hohe Strafzahlungen von mehreren Millionen Euro gedroht.

Die Bergmähwiesen in Unken umfassen 26 Hektar und liegen auf 1200 bis 1300 Meter Seehöhe. Auf diesen gedeihen vielerlei Blumenwiesen, etwa Margeriten, Glockenblumen und Orchideen - Arten, die EU-weit selten geworden sind und erhalten bleiben sollen. "Wir haben Vorgaben zu erfüllen, müssen die Wiesen mähen, nur ein bis zwei Mal pro Jahr, dürfen sie nicht beweiden, keine Gülle aufbringen", sagt Vitzthum. Selbst kleine Eingriffe bedürften einer naturschutzrechtlichen Verhandlung. Für die acht Grundeigentümer gebe es kleine Entschädigungen.

Sieben Salzburger Arten bzw. Lebensräume wurden nun zusätzlich als Natura-2000-Gebiete ausgewiesen. Im Pinzgau, neben der Unkener Bergmähder, auch ein 7,5 Hektar großes Areal in Mittersill. Dort gedeiht der Grünspitzige Streifenarm. Diese Art kommt nur auf Serpentingestein vor - das gibt es im Bundesland Salzburg nur an zwei Orten.