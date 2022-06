Blut fließt "drent und herent" - und Oberndorfs Stadtchef darf auch bald spenden

33.000 Blutkonserven werden im Land Salzburg jährlich benötigt. Dem Roten Kreuz kommen aber treue Spender abhanden - doch jetzt ist Abhilfe auf mehreren Ebenen in Sicht.

Einer musste an diesem Dienstag der Erste sein, und mit kräftiger Stimme stellte er sich vor: "Rainer Kees." Die Rotkreuzmitarbeiterin Yvonne Andexer notierte die Daten. Rainer Kees nahm auf der vorbereiteten Liege Platz, Yvonne Andexer legte ihm eine Manschette an, Kees knetete mit der linken Hand einen kleinen Gummiball. Venen schwollen an, in eine von ihnen glitt eine Nadel. Von dieser ging ein dünner Schlauch in einen Plastikbeutel.

Rainer Kees spendete Blut in einem Klassenzimmer ...