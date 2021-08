Blut in Auto: Polizei durchkämmt Wälder am Untersberg nach vermisstem Paar

Ein geschiedenes bosnisches Paar soll sich wegen eines Wohnungsverkaufs in Salzburg getroffen haben. In einem Auto wurden Blutspuren gefunden. Am Donnerstag suchte die Polizei nahe Großgmain bzw. Fürstenbrunn nach den Abgängigen, denn dort wurde das Handy zuletzt geortet.

Die Salzburger Polizei sucht nach einem bosnischen Paar. Am Donnerstag war das Landeskriminalamt nach Großgmain bzw. Fürstenbrunn aufgebrochen. Rund 20 Beamte und Polizeischüler durchkämmten den Wald. Es handelt sich derzeit um einen Vermisstenfall, doch dahinter könnte ein Gewaltverbrechen stehen. Bereits am Mittwoch wurde eine Suchaktion gestartet. Vieles ist noch unklar. Das Ehepaar ist nach SN-Informationen geschieden. Das Auto des Paares war am Mittwoch im Riedingtal im Lungau gefunden worden, in dem Fahrzeug sollen laut Polizeikreisen Blutspuren gefunden worden ...